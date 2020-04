Covid-19, Zullo (FdI): ''Antonio Le Rose, un amico e professionista con il quale abbiamo creduto nella sanità della Murgia"

''E’ morto sul campo, dedicando la sua opera in favore dei sofferenti. Una perdita che addolora tutta la comunità sanitaria e non della Murgia e che oggi ci racchiude nel dolore ma che richiede nei tempi consoni profonde riflessioni sul valore inestimabile della vita umana per la cui tutela Antonio si è sempre adoperato con professionalità e umanità. A Grazia e ai suoi cari le più sentite condoglianze”.

"Antonio Le Rose non suscita in me dolore solo perché è il 137esimo collega medico ucciso dal Covid, ma è la perdita di un amico, un professionista con il quale abbiamo lavorato e creduto nella sanità della Murgia",commentadi Fratelli D'Italia.