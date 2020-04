Due robot al servizio del Policlinico di Bari

- Saranno installati in Pronto soccorso e in reparto malattie infettive del Policlinico i due robot che permetteranno ai medici di visitare da remoto i pazienti Covid-19, permettendo così diagnosi più veloci, dato che consentiranno il collegamento fino a quattro specialisti, riducendo così al minimo il rischio contagio tra i medici."Decliniamo il concetto di smart working anche alla medicina – commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - L'uso dei dispositivi robotici in ospedale ha il duplice vantaggio di velocizzare le diagnosi e di limitare l'accesso dei medici specialisti nei reparti Covid19 contenendo il rischio di contagi e riducendo l'uso di Dispositivi di protezione individuale. È un sistema utilissimo soprattutto in questa fase di spostamenti ridotti in corsia, ma che certamente rimarrà in funzione anche dopo l'emergenza"