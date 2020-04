Emiliano annuncia risorse per imprese e partite Iva. Marmo: “Una promessa smargiassa alla ‘Conte’"

BARI - “Avevamo chiesto ad Emiliano una manovra ampia, che spaziasse dalle risorse del bilancio regionale alla rimodulazione delle risorse comunitarie e del patto per la Puglia per andare incontro alle esigenze delle imprese, dei liberi professionisti e delle famiglie. Avevamo chiesto di presentare e condividere con il Consiglio regionale un percorso di sostanza, ma ciò non è accaduto. Assistiamo, invece, ad una smargiassata “alla Emiliano” che annuncia di mettere sul tavolo 450 milioni per dare liquidità alle imprese e alle partite iva. Un’altra promessa, sulla scia di quelle del governo nazionale! La strada maestra è quella del Consiglio regionale per definire ciò che è possibile e ciò che non lo è. Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.A promettere e a illudere siamo bravi tutti, ma una cosa è far credere che ci sono 450 milioni di euro, altra cosa è omettere che ciò che si mette sul piatto potrebbe poi essere restituito. Una cosa è rispettare il momento critico dal punto di vista della sanità, evitando polemiche che potevano apparire strumentali in una situazione così drammatica per l’intera Nazione; altra cosa è lasciar pensare ad Emiliano che uno solo, senza alcun coinvolgimento di altre forze politiche, possa decidere le sorti di una cifra così grande. Emiliano non può chiamare alla collaborazione quando è nella tormenta, mentre va a piangere in TV, facendo affidamento sulla nostra serietà e sull’auto censura che abbiamo operato per non aprire polemiche... sentendosi libero però di fare ciò che vuole e quando vuole. Con questo comportamento spavaldo e megalomane credo che Emiliano abbia rotto la tregua che gli avevamo concesso”.