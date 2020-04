Federalberghi, pronta la rete degli alberghi Covid in Puglia: a disposizione 1447 camere

BARI

È pronta la rete degli alberghi Covid che la Regione Puglia metterà a disposizione delle persone positive che non necessitano fortunatamente di cure ospedaliere o che vengono dimesse dall’ospedale, offrendo loro la possibilità di soggiornarvi in isolamento fiduciario. Parte delle strutture ricettive saranno a disposizione anche del personale medico e paramedico che ne farà richiesta perché desidera soggiornare al di fuori della propria famiglia per evitare possibili contagi. La Federalberghi Puglia ne ha curato l’organizzazione in collaborazione con il direttore della Confcommercio Puglia Giuseppe Chiarelli, e ha sottoscritto un accordo quadro con l’Agenzia Regionale della Protezione Civile Puglia, d’intesa con l’assessorato regionale al Turismo. Sono stati messi a disposizione delle Asl pugliesi 24 strutture alberghiere distribuite nelle 6 province (6 a Bari, 2 a Brindisi, 3 nella Bat, 9 a Foggia, 2 a Lecce e 2 a Taranto) per un totale di 1.447 camere. Gli alberghi Covid sono dislocati nelle zone sanitarie dedicate al trattamento dei contagi da Coronavirus.



‟Gli albergatori pugliesi – dichiara Francesco Caizzi, presidente della Federalberghi Puglia - hanno messo a disposizione le proprie strutture in questa drammatica circostanza. Non vi è stato bisogno di requisire gli alberghi, alla chiamata del Regione Puglia eravamo già pronti. Come del resto è già successo in passato in occasione di altri eventi catastrofici, la Federalberghi non ha mai fatto mancare il suo sostegno nei momenti di maggior emergenza per il Paese. Anche in Puglia, come in altre regioni, oggi pulsa un cordone umanitario nella nostra associazione, che opera in sintonia con tante altre risorse della comunità politica e civile, per dare ricovero ai malati lievi costretti alla quarantena, ai medici e agli infermieri che si trovano a dover operare nei vari presidi ospedalieri. L’intesa con il direttore della Protezione Civile, Mario Lerario, e l’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone, ci permette di offrire un importante contributo allo sforzo immane delle autorità sanitarie finalizzato al contenimento della devastante pandemia.”



“Nell’ambito delle prerogative per l’emergenza Covid-19 - afferma il vicepresidente regionale Antonio Nunziante - é stata predisposta questa convenzione con le associazioni degli albergatori che rientra nelle azioni per l’assistenza alla popolazione e costituisce un utile dispositivo per il contrasto alla pandemia e la riduzione delle possibilità di contagio. Esprimo la mia soddisfazione e quella della Giunta regionale per la disponibilità e la collaborazione mostrata dagli albergatori pugliesi.”



“Abbiamo condiviso con le Associazioni di Categoria del settore turistico alberghiero maggiormente rappresentative, obiettivi e strategie inerenti l’emergenza epidemiologica in corso, per individuare le strutture alberghiere adeguate a garantire idonee modalità di isolamento domiciliare e/o fiduciario. – commenta l’assessore regionale Loredana Capone - Ringrazio la Protezione Civile per il grande lavoro che sta facendo in Puglia e le associazioni di categoria del turismo per la disponibilità e la collaborazione dimostrata.”