Galante (M5S) scrive a Borraccino: “I lavoratori hanno bisogno di risposte dopo il tavolo del 30 gennaio”

La Logistic & Trade - dichiara Galante - nel corso dell’incontro aveva dichiarato che avrebbe provveduto ad assumere tre lavoratori al mese partendo da febbraio, cosa che non è avvenuta. Si era parlato anche della possibilità di un nuovo utilizzo di ammortizzatori sociali per dare sostegno alle 58 famiglie che da ormai 5 anni non percepiscono reddito. A fronte di quella richiesta del Comune di Giniosa il presidente della Task Force regionale per l’occupazione Leo Caroli aveva manifestato la disponibilità della Regione a mettere a disposizione risorse economiche a copertura degli ammortizzatori sociali, dopo una interlocuzione con il Governo. Anche su quello da parte della task force non è più arrivata alcuna comunicazione, per questo nella lettera chiedo se vi siano aggiornamenti sul punto. Capiamo l’emergenza attuale, ma parliamo di persone che non riescono più ad andare avanti e la cui situazione, purtroppo, continua a peggiorare. Ora più che mai hanno bisogno di risposte”.