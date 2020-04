Ghemon presenta il nuovo album 'Scritto nelle stelle'': ''Ho sconfitto la depressione''

MILANO - Per Ghemon si apre un nuovo capitolo della sua vita, dopo un periodo di due anni, in cui ha dovuto combattere contro la depressione. L'artista campano riparte da 'Scritto nelle stelle', il suo sesto album, (una copruduzione Carosello Records e Artist First), con la produzione esecutiva di Tommaso Colliva, che conferma la sua avvenuta maturità artista. Il disco contiene 11 brani ed è stato anticipato dai singoli 'Questioni di Principio', 'In un certo qual modo' e 'Buona Stella'.



Per i suoi fans Ghemon (vero nome Giovanni Luca Picariello, ndr), ha fatto un regalo speciale: infatti dal 27 aprile prenderà il via un instore digitale, un'idea originale per ringraziare il suo fedelissimo pubblico. Per tutti coloro che hanno preordinato il disco entro il 23 aprile su musicfirst.it, c'è la possibilità di incontrare Ghemon 'virtualmente'. Dal 28 aprile sarà in radio un altro brano estratto dal disco, 'Champagne'.



Cosa hai voluto racchiudere in questo nuovo progetto?

Un nuovo percorso della mia vita, una parte di maturazione come uomo e ritrovata felicità, dopo momenti particolarmente difficili. “Scritto Nelle Stelle” vuol dire proprio questo: è disegnato un percorso, da qualche parte, che dobbiamo percorrere passando attraverso il fuoco per approdare alla nostra oasi.



Sono rimasto colpito dalla copertina, tu che sorridi...

Volevo che già dalla copertina si capisse qual è il messaggio. E’ un sorriso di felicità di una persona sollevata.



Quali sono le difficoltà che hai superato?

Non sono diverso da tutte le altre persone, la strada è piena di insidie. A volte ti ritrovi da solo perché finisce una relazione importante o un’amicizia di lunga data. Altre volte il lavoro non ti da le risposte che vuoi o ti mancano le sicurezze economiche. Ho attraversato un periodo di due anni di depressione, ma alla fine, con grande forza di volontà, sono qui e posso anche riderci su.



Hai superato le tue insicurezze?

Le ho abbracciate. Sono parte di me, perciò è meglio non avere paura di loro e conoscerle per girarle a mio vantaggio.



Ci sta cambiando il virus?

Ci sta mettendo a dura prova, ma è vero che abbiamo uno spirito di adattamento incredibile. L’uomo è una costante fonte di sorprese per me.



E in che modo sta cambiando la musica secondo te?

Sta sfruttando la tecnologia a suo vantaggio, invece che esserne sopraffatta (come è successo quando è arrivato l’mp3).



Ritorneresti al Festival di Sanremo?

La prima volta mi sono divertito molto, perciò si, molto volentieri. Sempre a patto di arrivarci con una canzone che mi rappresenti al 100%. Non mi interessa fare una gita, voglio dire la mia, mostrare la mia personalità.



Chi è adesso Ghemon?

Un adulto di 38 anni che ha fatto della sua passione, la musica, il suo lavoro. Un uomo che sta costruendo la sua carriera un giorno alla volta, una persona alla volta, puntando sulla versatilità. Ho tante cose da dire e voglio esplorare tutti i mezzi possibili per esprimermi, anche quelli al di là della musica. ​

Il video di 'Buona stella' girato tra le mure di casa

