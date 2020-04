Juve: 25 anni fa morì Andrea Fortunato

Sono passati 25 anni dalla morte di Andrea Fortunato. Il terzino della Juve scomparve il 25 Aprile 1995 a Perugia a 23 anni per una leucemia. Fortunato, nella sua brevissima carriera di calciatore, ha giocato nel Como e nel Pisa in B nel Genoa in A e dal 1993 al 1995 nella Juve. Era molto veloce in campo, fu uno dei migliori talenti del calcio Italiano.Disputò una sola partita con l’Italia il 22 Settembre del 1993 contro l’Estonia. Il 20 Maggio del 1994 all’Ospedale “Le Molinette” gli fu diagnosticata la leucemia. Fu trasferito a Perugia dove fu sottoposto a un trapianto di midollo osseo, purtroppo però questo non bastò per salvarlo.La Juve lo acquistò a Luglio del 1993 su richiesta di Giovanni Trapattoni, il tecnico che in quell’anno era sulla panchina dei bianconeri. La sua morte lasciò in tutti gli sportivi e tifosi un grande dispiacere e una profonda tristezza. Gianluca Vialli, nel ricordare Andrea Fortunato, ha dichiarato: ”Era uno dei miei angeli”.