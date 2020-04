Lecce riceve ventilatori polmonari del Papa

- Il Papa Bergoglio, in occasione del suo onomastico, ha deciso di donare due ventilatori polmonari ed i dispositivi di protezione individuale all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.La consegna è avvenuta in Piazza del Duomo di Lecce, per mano del cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico all'arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia. La città barocca è una delle tre città che ricevuto tale donazione. Le altre sono Suceava, in Romania, e Madrid.“Con grande emozione e il cuore pieno di gratitudine abbiamo ricevuto questo dono – dichiara il presidente della Regione Michele Emiliano – che non è solo di grande utilità per rafforzare i nostri reparti Covid ma è soprattutto un gesto di incoraggiamento e speranza”.La tappa salentina è una delle poche sedi raggiunte in Europa dall’omaggio del Vaticano per cui profonda gratitudine è stata espressa anche dal Dg della Asl Rodolfo Rollo: “Sono commosso e onorato di ricevere dall’Elemosiniere del Santo Padre questo dono che sono certo darà energia e speranza agli ammalati e a tutto il personale sanitario che con impegno e determinazione lavora ogni giorno, in prima linea, per contenere e sconfiggere il virus”.