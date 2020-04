Buone notizie nella lotta al Coronavirus vengono dall'Inghilterra dove l'Università Oxford e l'Imperial College di Londra, in collaborazione con l'italiana Advent-Irbm, inizieranno sull'uomo i test per il vaccino anti-Covid, ChAdOx1nCoV-19, aventi fascia d'età dai 18-55 anni.Si cercano 500 volontari, provenienti da Londra, Briston e Southampton che verranno monitorati nei prossimi mesi. Il Ministro della Sanità britannico ha dichiarato che il Governo Johnson è pronto a stanziare 20 milioni per Oxford, ed oltre 22 milioni per l'Imperial College, per avere, in caso di esito positivo delle sperimentazioni, già in autunno la produzione di oltre 1 milione di dosi