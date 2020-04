Modugno a favore dei cittadini

- La città di Modugno ha deciso andare incontro alle esigenze dei cittadini, in quarantena forzata a causa del Coronavirus, sospendendo i pagamenti di tutte le casse comunali fino al 30 giugno. Il sindaco Magrone ha anche sospeso le rette degli asili nido comunale, valutando anche la possibilità di rimborsare quelle del mese di marzo.Unica incognita è l'Imu, dove è necessario che il Governo permetta ai singoli Comuni di deliberarne una nuova data rispetto al 16 giugno prefissato: “Tutti i cittadini sono alle prese in questo periodo – continua Magrone – con grosse difficoltà, alcuni persino per soddisfare i bisogni primari. Sono in grave difficoltà anche, e in rilevante misura, tutti coloro che hanno un’attività in proprio, a maggior ragione se piccola. Questi commercianti, artigiani, piccoli imprenditori stanno subendo una forzata sospensione del loro lavoro, e subiranno anche perdite consistenti del proprio fatturato annuo, con conseguenze immaginabili. Sospendere il pagamento delle tasse significa dare un aiuto concreto alle famiglie, alle imprese e alle attività economiche della città e contenere gli effetti negativi che l’emergenza sanitaria sta producendo sul tessuto socio-economico locale"