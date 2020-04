Nasce l’igienizzante mani salentino a km zero

LECCE - Nasce a Leverano, in provincia di Lecce, il nuovo Gel igienizzante mani senza risciacquo a km zero de la Toccasana salentina. Alcool al 70%, Aloe Vera bio pugliese e Clorexidina: i tre “moschettieri” del gel sono opera dell’azienda Lu Sciarabbà del Dottore Agronomo Carlo Paladini, già noto per l’omonima linea cosmetica a base di olio evo biologico pugliese.L’obiettivo è quello di ampliare le referenze dedicate all’igiene della persona, a cominciare da quella più utile in questo particolare momento storico, con un occhio di riguardo alla valorizzazione del territorio pugliese che contraddistingue Lu Sciarabbà.Il gel igienizzante mani è disponibile sia nei tradizionali punti vendita (bio profumerie, farmacie e parafarmacie, negozio biologici, negozi di prodotti tipici, erboristerie, etc) sia online sull’e-commerce aziendale www.pugliami.it, dove è possibile acquistare anche tutti i cosmetici per la cura del viso e del corpo de la Toccasana salentina e delle linee cosmetiche - anch’esse biologiche e a base di olio evo biologico pugliese - Pugliami e la linea del Trullo.Il Gel igienizzante mani è testato sul nichel (<1ppm), cruelty-free e vegano, non ha bisogno di risciacquo. Contiene Aloe Vera bio pugliese che idrata e lenisce la pelle, e la Glicerina vegetale che la protegge dalla disidratazione. La formula è a PH 6.5, dermocompatibile e rispettosa della pelle. Disponibili un pratico formato da 80 ml - che dura a lungo perché basta applicare una piccola quantità di prodotto, sfregandolo energicamente su entrambe le mani – e un formato famiglia da 500 ml.In cantiere tante altre idee pugliesi igienizzanti e a km zero di cui si sentirà parlare nelle prossime settimane.