Coronavirus, M5S a Emiliano: “Prevedere anche in Puglia un bonus famiglie, come fatto in altre Regioni”

“Chiediamo - spiegano i pentastellati - che la Puglia prenda esempio da quanto già fatto in altre Regioni come la Liguria o la Campania, prevedendo lo stanziamento di apposite risorse da destinare a bonus per nuclei familiari con figli al di sotto dei 15 anni, per supportarli sia nell’acquisto di attrezzature, strumenti informatici e supporti per la didattica a distanza, sia per le spese relative a servizi di babysitting, in vista della fase 2. Si tratta di una misura importante, che si andrebbe ad aggiungere ai 7 milioni di euro già stanziati dal Governo alle scuole pugliesi per il potenziamento della didattica a distanza. In questo modo si offrirebbe un sostegno alle famiglie più fragili, la cui situazione è peggiorata a causa della crisi dovuta al Coronavirus. Purtroppo fino ad ora abbiamo visto tante promesse ed interventi spot, ma poche azioni concrete per aiutare i pugliesi in questa situazione di emergenza”.

Un ‘bonus famiglia’, con risorse per sostenere le famiglie sia nell’acquisto di strumenti per la didattica a distanza, che per le spese relative ai servizi di baby sitting. È quanto chiede il gruppo consiliare delin una nota inviata al presidente Emiliano e all’assessorato al Welfare.