Operazione Gdf su rincari mascherine

- La Guardia di Finanza, nell'operazione Right Price, ha monitorato 51 attività commerciali, tra Bari e Bat denunciando due persone per pratica commerciale illecite e fraudolente, sequestrando 12mila prodotti per un valore di 25 mila euro, oltre a segnalare 17 attività commerciali della provincia di Bari e Bat, per non avere rispettato la normativa di sicurezza dei prodotti e di disciplina dei prezzi.L'operazione delle Fiamme gialle ha visto anche il sequestro di 8 mila mascherine senza indicazioni di sicurezza, 3.500 filtranti con indebito marchio CE, oltre a 230 confezioni di salviette igienizzanti spacciate per sanificanti.