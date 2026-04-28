Parco della Giustizia di Bari, confermata l’aggiudicazione a Cobar-Sac: lavori più vicini

BARI - L’appalto daper la realizzazione delnel quartiere Carrassi di Bari torna ufficialmente al raggruppamento temporaneo di imprese formato da

La commissione di gara incaricata dall’Agenzia del Demanio, chiamata a riformulare la graduatoria dopo i rilievi del Tar e del Consiglio di Stato, ha infatti confermato la precedente valutazione, ritenendo ancora una volta l’offerta del consorzio Cobar-Sac come la più adeguata.

Il contenzioso era stato avviato dal raggruppamento arrivato secondo, guidato dalla Manelli di Monopoli, che aveva impugnato l’esito della gara davanti ai giudici amministrativi. Sia il Tar sia il Consiglio di Stato avevano disposto una nuova verifica dei punteggi, senza però modificare il risultato finale.

Il prossimo passaggio sarà ora la firma della determina di aggiudicazione, che secondo la normativa dovrebbe arrivare entro 35 giorni dall’ultima comunicazione ufficiale.

Il cronoprogramma prevede successivamente due mesi per la progettazione esecutiva e circa due anni per la realizzazione dell’opera.

“Aspettiamo che inizino i lavori”, il commento sintetico rilasciato a TgNorba dall’imprenditore Vito Barozzi.