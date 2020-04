Papa Francesco in una San Pietro vuota: "Europa dia prova di solidarietà"

In una San Pan Pietro surreale e vuota a causa delle disposizioni di contrasto al Coronavirus,Nel corso della celebrazione, sempre per l'emergenza sanitaria in atto, è omesso il rito del "Resurrexit".Una volta terminata la messa, alle 12.00, dai cancelli della Confessione della Basilica Vaticana - quindi non dalla Loggia centrale, come avveniva di solito -, il Pontefice si è rivolto ai fedeli che lo ascoltano attraverso la radio e la televisione il Messaggio Pasquale.. Così il Pontefice nel Messaggio 'Urbi et Orbi'. "L'alternativa - ha detto - è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni"., ha detto il Papa nel Messaggio 'Urbi et Orbi': "la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: 'Cristo, mia speranza, è risorto!'". Per Francesco, "è un altro 'contagio', che si trasmette da cuore a cuore - perché ogni cuore umano attende questa Buona Notizia. È il contagio della speranza: 'Cristo, mia speranza, è risorto!'"., ha aggiunto il Papa nel Messaggio 'Urbi et Orbi'.