Poliziotto ucciso, catturati i due fuggitivi

NAPOLI - Rintracciati anche gli altri due componenti la banda di malviventi coinvolta nello schianto in cui ha perso la vita l'agente scelto Pasquale Apicella. I due sono sotto interrogatorio. Sono finiti in manette invece i malviventi bloccati poco dopo il tragico incidente: si tratta di due serbocroati, 27 e 40 anni, entrambi residenti nel campo rom di Giugliano in Campania, in provincia Napoli.Le accuse che gli investigatori della Polizia di Stato li contestano sono omicidio volontario, lesioni personali dolose, tentativo di rapina aggravata e ricettazione.