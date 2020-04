Serie A, accordo Lega Club: gli stipendi saranno tagliati per 2 o 4 mesi a calciatori allenatori e tesserati

La Lega Serie A nell’assemblea in video conferenza di oggi con i club ha raggiunto l’accordo per il taglio degli stipendi a calciatori allenatori e tesserati. Se il campionato riprenderà gli stipendi saranno tagliati per due mesi, Marzo e Aprile. Se il torneo non riprenderà per l’emergenza Coronavirus, gli stipendi subiranno un taglio per quattro mesi, anche Maggio e Giugno. Ci sarà la riduzione degli stipendi per un terzo se il campionato non si potrà più concludere, di un sesto se la Serie A tornerà a giocare le partite.La Lega di A ha deciso che vuole riprendere a giocare se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di calciatori allenatori tesserati, giornalisti e spettatori. Da questo accordo è esclusa la Juventus che ha raggiunto già l’intesa con calciatori allenatori e tesserati. Soddisfatto dell’accordo il presidente del Coni Giovanni Malagò. L’accordo dovrà essere approvato anche dall’AIC, l’associazione calciatori. Il presidente Gabriele Gravina ha dichiarato che il torneo di Serie A, se non sarà possibile riprendere a giocare per fine Maggio o nei primi giorni di Giugno, per il Covid 19, potrebbe concludersi a Settembre o a Ottobre 2020.