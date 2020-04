Spadafora: aut aut alla Figc

Continua il botta e risposta tra il Governo e Figc sul tema della ripresa dei campionati di calcio. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto su Mi Manda Rai3, cerca di gettare acqua sul fuoco con la Figc sulle polemiche degli scorsi giorni: "Bisogna lanciare un appello alla Lega: finiamo qui le polemiche. Il calcio deve essere un simbolo di leggerezza e di gioco. La situazione è questa: il Comitato Tecnico Scientifico sta incontrando in questi giorni la FIGC per avere garanzie sul protocollo. Se si troverà un accordo tra FIGC e CTS sul protocollo, gli allenamenti riprenderanno e probabilmente anche la Serie A. Altrimenti sarà il Governo a decidere di non riprendere il campionato. Facendo anche in modo che il calcio non abbia troppe perdite, assumendosi tutte le responsabilità provando anche a limitare i danni economici”.Sulle aperture dei certi sportivi e delle palestre, il Ministro si mostra possibilista: “L’attività sportiva sarà consentita nei parchi. Con le solite distanze di sicurezza. Dobbiamo fare il possibile per far rispettare le regole. Proporremo al Comitato Tecnico Scientifico le linee guida per aprire palestre e centri sportivi”.