21 maggio '90, il Bari vince la Mitropa Cup e saluta il Della Vittoria

(credits: Barimania Fb)

Una vittoria di nome per lo Stadio dove giocò e di fatto per un successo del quale ricorre, quest'oggi, il trentesimo anniversario. E' quel che accadde al Bari nella serata di lunedì 21 maggio 1990. Reduce dal decimo posto nella Serie A, conclusasi 1 mese prima per l'imminente Mondiale ospitato dall'Italia, il Galletto sfidò il Genoa nella Finale della Mitropa Cup. Al 14' del primo tempo Carlo Perrone, siglando il definitivo 1-0 con una discesa solitaria sulla destra, consegnò al Bari l'unico trofeo internazionale vinto nella sua storia.La conquista della 48ma edizione del torneo riservato alle vincente il precedente campionato di Serie B coincise con l'ultima gara in assoluto disputata dal Bari allo Stadio della Vittoria. Essa fu preceduta, il 22 aprile 1990, da Bari-Cremonese 2-0, ultima partita di campionato ospitata in 56 anni di funzionalità dal glorioso impianto sportivo del capoluogo pugliese.