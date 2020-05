Al via il Cosmic Vegan Fest: ospite Adan Jodorowsky

LECCE - Ritorna per il settimo anno consecutivo Cosmic Vegan Fest, il Festival Internazionale dedicato alla spiritualità, alla salute, al benessere e all’ecologia, giunto alla VI edizione, che nella grande tappa pugliese si svolgerà al Castello di Acaya, toccando alcune marine di Melendugno e facendo tappa anche in Basilicata, Spagna, Argentina, Francia tra il 2020 e il 2021 in data da definirsi, a causa dell’emergenza del Covid-19 e in ottemperanza alle direttive Ministeriali e Regionali a tutela della salute pubblica.Coscienze Immunitarie è il sottotitolo che accompagna la nuova edizione “Oggi più che mai un numero notevolmente crescente di persone sente la necessità di adottare stili di vita sostenibili entrando in contatto con l’essenza profonda di sé stessi e con gli elementi naturali” – spiega Federico De Giorgi direttore organizzativo del festival – “Adottare una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale, praticare discipline che mettano in relazione psiche-corpo e anima, fare scelte quotidiane che tengano conto della salute dell’ambiente circostante e di tutti gli esseri viventi è la prerogativa di ogni persona dedita a realizzare un percorso evolutivo su questo piano. Durante il festival proponiamo diverse iniziative che viaggiano proprio in questa direzione e rivolte a tutti” - continua De Giorgi - “Il Cosmic Vegan Fest è un ambiente magico che ha prodotto tra migliaia di partecipanti grandi trasformazioni in questi anni, in una profonda leggerezza si trasmettono saperi e tecniche. Si forma una momentanea comunità di grande bellezza, unica. Il festival continua ad essere desiderato in diversi Paesi del mondo e questo ci rende davvero felici perché possiamo portare a sempre più persone informazioni preziose attraverso illustri personalità di livello internazionale. Questa edizione del festival contiene fragorose novità, nell’ambito della salute, dell’arte, e nuove azioni umanitarie”.Come ogni anno il Festival presenta un programma ricco di iniziative; quattro giorni che contano oltre ottanta appuntamenti tra workshop e conferenze guidati da medici e professionisti del settore, concerti e spettacoli di artisti italiani e internazionali. La programmazione si arricchisce di iniziative che riguardano l’alimentazione e benessere, yoga, naturopatia, cerimonie sciamaniche, bioedilizia, autoproduzione, massaggi, astrologia e corsi di cucina veg. Un festival nato dal basso sette anni fa in Salento e diventato internazionale; infatti, anche per quest’anno sono in programma, oltre la tappa in Basilicata, anche tre altri appuntamenti in Spagna, Francia e Argentina.Tra i numerosi ospiti che hanno confermato la presenza alla manifestazione c’è il musicista e attore Adan Jodorowsky, figlio del celebre scrittore e regista teatrale Alejandro, che presenterà in anteprima nazionale con il suo gruppo, il suo ultimo lavoro musicale.Il festival darà lavoro ai rifugiati e richiedenti asilo della Fondazione Emmanuel (con regolare contratto), un’azione di integrazione tra i popoli nel territorio salentino, di grande peso in questo momento storico.Inoltre, saranno ospiti direttamente dal Kenya i rappresentanti del “Magarini Children Center & Organic Farm” la scuola africana dove Cosmic Community ha realizzato in questi anni diverse azioni concrete di aiuto umanitario. Durante il festival Cosmic Community annuncerà e illustrerà dettagliatamente il progetto di realizzazione di una scuola e squadra di football per i bambini e ragazzi poveri e in difficoltà della città di Marafa, con la presenza del direttore della scuola keniota.In questo particolare momento Cosmic Vegan Fest necessita di un supporto da parte di quanti sentano la magia e la necessità di espandere e realizzare questo progetto che con tanto impegno, investimenti e risultati, da anni continua a trasmettere saperi indipendenti e riunisce migliaia di persone attorno a discipline che ampliano la consapevolezza nella relazione con sé stessi e con il mondo vivo. Nasce così la campagna crowfunding; per i sostenitori del progetto, Cosmic Community, organizzatore dell’evento, mette a disposizione numerosi premi. Per maggiori informazioni consultare il sito http://sostieni.link/25207 .Cosmic Vegan Fest è organizzato e realizzato da Cosmic Community.Il Festival gode del patrocinio del Comune di Meledugno, Comune di Montescaglioso.In collaborazione con: Comune di Meledugno, Comune di Montescaglioso, Castello di Acaya, Magarini Children Center & Organic Demostration Farm - Kenya, Associazione Terra Archeorete del Mediterraneo, Lecceantispecista.Partnership: Istituto di Culture Mediterranee, Happy Heart Now - Francia, Car Armenteras - Spagna, Istituto Comprensivo di Vernole, Istituto Comprensivo “Rina Durante”, Gal Isola Salento, Gal Porta a Levante, Fondazione Emmanuel.