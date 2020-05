Assalto a tir nel Foggiano: sequestrato conducente

Un tir contenente generi alimentari, calzature e materiale elettrico è stato assaltato mentre percorreva l'A16, nei pressi di Cerignola, da uomini col volto coperto. L'uomo è stato legato e sequestrato dai malviventi, per poi dare l'allarme dopo essere stato liberato.I carabinieri si sono messi sulle tracce dei rapinatori, riuscendo a recuperare la merce rubata, che è ancora in fase di quantificazione, in un capannone in disuso nei pressi di Cerignola, mentre il pesante mezzo è stato intercettato in un'altra zona del paese.