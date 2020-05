Matteo Bernasconi, esperta guida alpina, è morto in Valtellina, Canale della Malgina, Pizzo del Diavolo, travolto da una valanga. Berna è entrato a far parte dei Ragni di Lecco nel 2008 per poi fare della guida alpina una professione dopo il 2011. Una delle sue ultime imprese è stata la spedizione in Patagonia, da cui era tornato a marzo.