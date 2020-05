Bari, donna muore schiacciata dalle lamiere

BARI - Tragedia stamane in via Crispi, all'altezza del Ponte Adriatico, dove delle tegole laminate staccatesi da un vicino edificio, a causa del violento vento che in queste ore sta travolgendo Bari, hanno schiacciato mortalmente una 53enne, provocandone il ferimento di un'altra. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, entrambe erano di passaggio sul luogo nel quale, per i primi soccorsi e rilievi, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia.