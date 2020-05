Bari, Il Mago torna con il nuovo singolo 'Robin Hood': ''Il mio urlo verso un governo sbagliato''

BARI - Dopo il successo di “Se non fossi nato a Bari” (feat. Francesco Pellegrino), Il Mago torna con il brano “Robin Hood”. Si tratta di un brano che rispolvera uno dei generi musicali più amati, con le sue svariate sfumature, dagli anni '60 ai '90, lo Ska, combinandolo a sonorità pop, che lo rendono così una proposta originale, completamente differente da tutte le release degli ultimi anni nel panorama musicale nazionale.





Prodotto ed arrangiato da Cosmophonix Production, "Robin Hood" è un mix di energia, adrenalina e movimento; uno di quei brani che è davvero impossibile ascoltare rimanendo fermi, senza farsi prendere dal ritmo, senza farsi trasportare nell'universo del giovane artista pugliese.





Il testo, scritto da Il Mago, è un atto di accusa verso chi "detta legge, ma non vive l'Italia davvero", verso il momento di crisi economica che stiamo vivendo, nel quale, a farne le spese, sono sempre gli stessi, ed invoca in modo molto provocatorio l’arrivo di Robin Hood che “rubi ai ricchi politicanti per dare ai poveri operai e imprenditori”, che sembrano essere gli unici a dover fare sacrifici.









Come nasce questo nuovo singolo?

Robin Hood nasce da un’idea maturata durante la quarantena. Vedere i locali vuoti, i proprietari delle attività e i vari imprenditori, anche piccoli, gridare aiuto perché non avevano più neanche i soldi per poter fare la spesa, ha smosso le coscienza mia e dello staff con cui collaboro. Così ho scritto questo grido di aiuto da parte del popolo, spesso messo in secondo piano anche quando dovrebbe essere protagonista.





Cosa rappresenta per te Bari?

Bari è il posto dove sono nato, il posto che mi ha visto nascere e crescere. Amo la mia città, le sue tradizioni e anche i suoi difetti. Credo sia il perfetto scenario di ogni storia che racconto nelle mie canzoni.





Secondo te, come ha reagito la città al lockdown?

La città non era preparata, ma nonostante ciò credo che un po’ tutti, compreso il nostro sindaco abbiano dimostrato forza e unione. Anche se si sa, i baresi spesso fanno un po’ di testa loro, ma l’importante è che stia andando tutto per il meglio.





Come vedi il futuro della tua città?

Mi auguro possa continuare a migliorare, sia in termini di servizi e strutture, che in termini di civiltà da parte dei suoi abitanti. Ma io sono ottimista, il futuro lo vedo migliore del presente.





E della tua musica?

Il futuro della mia musica non saprei. So solo che non ho mai mollato e non mollerò i miei obiettivi. Continuerò a migliorare e a scrivere canzoni che spero arrivino al cuore.





Cosa rispondi agli haters che criticano la tua musica?

Gli invito ad ascoltare meglio e con attenzione la mia musica e i messaggi che voglio mandare.





Cosa dobbiamo aspettarci da Il Mago?

Chissà, ho un sacco di inediti da far uscire e tanta voglia di sorprendere ancora di più la gente. La fame non mi è mai passata e non credo passerà facilmente.