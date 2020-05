Bari, oggi la protesta del Consorzio Radio Taxi: limitazioni al traffico

BARI - Oggi, martedì 26 maggio, si svolgerà una manifestazione di protesta del Consorzio Radio Taxi per la crisi economica e lavorativa del settore taxi causata dell’emergenza sanitaria Covid-19.Per l’occasione la Polizia Locale, vista la necessità di far sostare i taxi dei manifestanti in largo Giannella al fine di evitare di congestionare il lungomare Nazario Sauro, ha disposto:1. dalle ore 7.00 del 26 maggio 2020 e, comunque fino al termine della manifestazione, in deroga al vigente divieto di fermata, è istituito il divieto di transito in largo Giannella2. dalle ore 7.00 del 26 maggio 2020 e, comunque fino al termine della manifestazione, in deroga al vigente divieto di fermata, si autorizza, in largo Giannella, la fermata dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione