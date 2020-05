Le monete dei re longobardi videoconferenza di Giuseppe Colucci

BARI - Il 30 maggio 2020 alle ore 18,00 (collegamento dalle ore 17,40) andrà in onda la videoconferenza numismatica organizzata dal professore Giuseppe Maria Ruotolo, nella sua veste di presidente della Società Mediterranea di Metrologia Numismatica (*).Si inizierà con una relazione del prof. Giuseppe Colucci che svilupperà il tema: "Le monete dei re longobardi". Si proseguirà nel tempo con incontri che affronteranno altri temi scientifici legati ai Longobardi (San Michele sulle monete longobarde; le monete longobarde del ducato di Benevento; le monete longobarde dei principati di Benevento e di Salerno; ecc.) e poi si passerà ai Normanni, agli Svevi, agli Angioini e via via sino ai Borboni.Le relazioni saranno sempre svolte da specialisti della materia (professori universitari, direttori di musei, alti funzionari del ministero della istruzione ecc) ed avranno un taglio scientifico ma nello stesso tempo divulgativo. Alle videoconferenze si potrà partecipare in diretta (prenotandosi) e si potranno porre domande ai relatori. Si prevedono due videoconferenze al mese, in date che potranno essere stabilite di volta in volta con il pubblico. La partecipazione è libera e aperta a tutti con il solo vincolo di 200 collegamenti contemporaneamente in diretta(*) Studio dei pesi, delle misure e del titolo di fino (per oro e argento) delle monete antiche e ricostruzione dei sistemi ponderali a cui facevano riferimento