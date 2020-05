Centrodestra in piazza: 2 giugno a Bari in Largo Giannella

BARI - Martedì 2 giugno, alle 11 in largo Giannella a Bari, i tre partiti di centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, daranno voce all'Italia che vuole ripartire e lo faranno in tutta sicurezza con una manifestazione simbolica e bandiere tricolore.Quella di Bari sarà solo una delle piazze italiane che hanno scelto di rappresentare il dissenso verso un governo sordo, il più delle volte assente, e che non risponde alle esigenze e alle richieste degli italiani in difficoltà, a partire dalla cassa integrazione.Ai colleghi operatori si suggerisce l'utilizzo di un drone o dell'attrezzatura per immagini e video dall'alto.