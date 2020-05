Coronavirus: in Puglia via libera a parrucchieri ed estetisti

Il governatore Michele Emiliano, in accordo con l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, con una nuova ordinanza ha dato via libera all'apertura di parrucchieri ed estetisti in Puglia, già dal prossimo 18 maggio. In merito Emiliano ha dichiarato: "Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro. Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti”.