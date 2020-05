Nel Golf maschile rinviato l’Augusta Masters che si doveva svolgere a Maggio in Georgia, per il Covid 19. Non si disputerà il Players Championship in programma a Giugno. Rinviati il Valspar Championship, il Valero Texas Open e il WGC Technologie che dovevano disputarsi a Maggio. Questi tre eventi fanno parte del PGA Tour, uno dei più importanti circuiti a livello mondiale di Golf maschile.Da decidere se saranno recuperati tra Ottobre e Novembre, o se saranno annullati in modo definitivo. Dipenderà dagli sviluppi del Coronavirus in Autunno. Per il momento non ci sono le condizioni necessari per tutelare la salute dei golfisti, degli allenatori dei giornalisti e dei tifosi. In Italia i giocatori più noti di Golf sono Francesco Molinari e Guido Migliozzi.