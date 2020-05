Ligue 1: il Psg è Campione di Francia

Il PSG è Campione di Francia. Lo ha deciso la Federazione Calcio Francese dopo lo stop definitivo alla Serie A, la Ligue One, per il Covid 19. Per la squadra di Parigi è il nono scudetto della sua storia, il terzo titolo consecutivo. Per l’attaccante del PSG, il Paris Saint Germain, Mauro Icardi è il primo scudetto vinto nella sua carriera di calciatore. Il PSG il Marsiglia e il Rennes parteciperanno alla Champions League. Il Lilla, il Nizza e il Reims disputeranno l’Europa League.L’Amiens e il Tolosa retrocedono in Serie B, la Ligue Two. Il Lens e il Tolosa sono promosse in Serie A, la Ligue One. Il Lione per la prima volta dopo 20 anni di presenze consecutive non parteciperà nella prossima stagione alle Coppe Europee. Il PSG e il Lione che parteciperanno alla Champions League di questa stagione se le partite saranno recuperate ad Agosto dopo il rinvio per l’emergenza Coronavirus, secondo indiscrezioni avrebbero deciso di giocare in campo neutro forse in Qatar, se riusciranno a qualificarsi per il turno successivo.Il Lione deve disputare a Torino contro la Juve la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, da decidere però la data, forse ad Agosto ma dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.