Covid-19, Pugilato: la Federazione stanzia un milione di euro per aiutare la società

La Federazione Pugilistica Italiana stanzierà un milione di Euro, in seguito all’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Consiglio Federale. Questa cifra servirà per aiutare le società di pugilato dopo le difficoltà economiche per la mancata disputa degli incontri di Marzo Aprile e Maggio, annullati per il Covid 19. Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, la Fpi, Vittorio Lai ha dichiarato:” Siamo riusciti a rispondere in modo concreto a questa grave situazione che ha sospeso l’attività della boxe, mettendo a rischio l’esistenza delle società che appartengono alla Federazione”.Il milione di Euro che sarà dato alle società comprenderà un rimborso del 50% per i costi che le società hanno dovuto sostenere per l’affiliazione, e un rimborso del 50% per le quote versate per tesserare i pugili a livello agonistico, giovanile e amatoriale. La situazione economica per la boxe è abbastanza difficile. Nei prossimi mesi la Federazione Pugilistica Italiana dovrà stabilire le date dei match per la prossima stagione, ma tutto dipenderà dagli sviluppi del Covid 19.