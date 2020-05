Colonia: tre calciatori positivi al Covid-19

(Colonia Stadium - Pixabay)

In Germania in Serie A tre calciatori del Colonia il cui nome non è stato comunicato per la tutela della privacy, sono risultati positivi al Covid 19. Stanno bene, sono asintomatici. Resteranno in quarantena a casa per quattordici giorni. Gli allenamenti dei loro compagni di squadra che sono iniziati due settimane fa continueranno, non saranno sospesi. Il Campionato di Serie A della Germania, la Bundesliga, è fermo da Marzo per l’emergenza Coronavirus.Per il professor Tim Meyer responsabile della task force medica della Bundesliga, è possibile rispettando tutti i protocolli sanitari del Governo tedesco, intensificare gli allenamenti e riprendere a giocare le partite a porte chiuse alla metà di Maggio o a fine Maggio. La situazione del Covid 19 va tenuta però sotto controllo. Secondo indiscrezioni forse il 6 Maggio la cancelliera tedesca Angela Merkel potrebbe decidere in modo quasi definitivo sulla probabile ripresa della Bundesliga.