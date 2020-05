Rinviato il torneo di tennis maschile di Maiorca in Spagna per il Covid 19. Si doveva disputare a Giugno. Il direttore del Comitato Organizzatore Erwin Weindofer ha dichiarato:” Eravamo contenti di disputare quello che sarebbe stato il primo torneo in erba in Spagna, ma non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di tennisti e allenatori “.Il torneo non si può disputare nemmeno a porte chiuse per evitare il rischio di possibili assembramenti che porterebbero alla diffusione dei contagi per il Coronavirus. Il torneo si svolgerà dal 19 al 26 Giugno 2021, quando ci sarà un vaccino e finalmente tutta la difficile situazione del Covid 19 sarà superata in modo definitivo.