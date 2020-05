Covid-19, Usa: altri 1800 morti in un giorno

WASHINGTON - Il Covid-19 non allenta la sua morsa sugli Stati Uniti, che hanno riportato ieri oltre 1.800 in 24 ore a causa del nuovo Coronavirus, in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Sono i dati diffusi dalla Johns Hopkins University.Questi 1.883 decessi portano il bilancio totale dell'epidemia negli Stati Uniti a oltre 64.700 vittime. È il prezzo più pesante pagato da un Paese in valore assoluto, anche se proporzionalmente alla sua popolazione Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito o Francia sono maggiormente colpiti.Gli Usa detengono anche un altro triste primato: il maggior numero di persone con diagnosi di Covid-19, con oltre 1,1 milioni di casi registrati ufficialmente. Quasi 165.000 persone vengono dichiarate guarite. Per tre giorni, i bilanci americani delle 24 ore avevano ripreso a salire, con decessi giornalieri tra i 2.000 e i 2.500. I rapporti giornalieri negli Stati Uniti non sono scesi al di sotto dei 1.000 morti nell'ultimo mese.