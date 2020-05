Decaro ai baresi: "Dimostrare di meritare la fiducia"

Nonostante l'annullamento dei festeggiamenti civili in onore di San Nicola, molti baresi si sono ritrovati sul lungomare, complice anche la bella giornata primaverile, creando così degli assembramenti che hanno costretto il sindaco di Bari a inviare i carabinieri.Decaro, per questo motivo, ha fatto una diretta facebook per lasciarsi andare ad uno sfogo: "Io poco fa ho dovuto mandare i carabinieri in alcune piazze della città a fare delle sanzioni, non possiamo stare tutti insieme, seduti sulle panchine, dobbiamo utilizzare la mascherina come fosse una cintura di sicurezza o un casco che prima non usava nessuno. Il virus non se n'è andato, sta qui e ci difendiamo se manteniamo la distanze e ci mettiamo la mascherina. Se dobbiamo uscire tutti i giorni e a tutte le ore, la città non riesce nelle aree a disposizione a contenere 320mila persone".Il presidente dell'Anci ha concluso il messaggio facendo appello al senso civico dei propri concittadini: "Per evitare i contagi, ho ancora parchi e piazzette chiuse. Sto per aprire alcuni parchi ma non ci si potrà assembrare, non possiamo più stare tutti insieme. Dimostrate di meritare la fiducia".