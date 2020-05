San Nicola 'cita' Decaro: "E t ce sta a fasc do?"

Dopo due anni, Eleonora Lella 'riprende' San Nicola per modificare l'iconografia del Santo e mettergli la mascherina contro il Coronavirus. L'immagine del Vescovo di Myra, diffusa sui social, oltre ed essere rappresentata senza aureola, 'cita' la frase che ha reso celebre in tutto il mondo il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha urlato ad un passante: "E tu ce sta a fasc do?".L'autrice del disegno, che ha presentato l'ironica immagine al sindaco Decaro, parla così della sua idea: "Nel 2018 con la campagna di viral marketing 'Andate tutti a rubare' ho trasformato l'icona del santo patrono in un fumetto che candidamente invita tutti a smettere di essere pedanti e di lasciarlo in pace - dice l'artista, Eleonora Lella. L'opera ha tolto l'aureola dell'iconografia sacra ed è stata resa popolare, riportando il santo alla strada. Quest'anno abbiamo visto il sindaco della nostra città scendere in strada e invitare i cittadini a rimanere a casa, diventando estremamente popolare in tutto il mondo. Quest'anno San Nicola si adatta alla contemporaneità all'emergenza sanitaria indossando una mascherina e prende in prestito la famosa frase del sindaco diventata già virale "E tu c sta a fasc do?", invitando i cittadini ad una nuova educazione civica".