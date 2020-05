BRINDISI – Versalis (Eni) informa che da domani 13 maggio è prevista la fermata per attività di manutenzione programmata dell’impianto cracking dello stabilimento di Brindisi, la cui durata prevista è di circa cinque giorni.Durante le attività di fermata e di riavvio dell’impianto saranno attivi i dispositivi di controllo e i sistemi di sicurezza, tra i quali la torcia che si attiverà, in maniera discontinua, per il tempo strettamente necessario a effettuare gli interventi manutentivi programmati. Sono stati preventivamente informati gli Enti competenti, come previsto dal vigente Protocollo Operativo di comunicazione.