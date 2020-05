Umbro lancia 'Tutti in un gioco' e mette in vendita le maglie del Bari: metà del ricavato in dono per aiutare i più fragili

Umbro Italia scende in campo per dare un aiuto concreto alle famiglie baresi. L’iniziativa, nata in collaborazione con l’assessorato al Welfare, prevede la vendita delle t-shirt bianche, rosse e blu dell’FC Bari 1908 della stagione 2016-17 in serie B: metà del ricavato sarà donato al Comune di Bari per l’acquisto kit alimentari e di beni di prima necessità e di buoni libro da destinare a quanti in questo momento si trovano in condizioni di difficoltà.Le magliette saranno disponibili a partire da domani, mercoledì 13 maggio, presso alcune librerie aderenti alla rete Bari Social Book e online sul sito di Umbro, dove sono elencati anche i punti vendita in cui sarà possibile acquistarle da lunedì 18 maggio.Le t-shirt, che segnano il ritorno del galletto nel logo della squadra cittadina, sono state personalizzate con lo slogan “Tutti in Gioco e il simbolo di #BariSolidale per essere vendute al prezzo di 12 euro.“Anche se l’emergenza sanitaria sta pian piano allentando la sua morsa, per fortuna l’ondata di solidarietà di imprese e cittadini non accenna a fermarsi - ha dichiarato il sindaco Decaro che questa mattina ha incontrato i rappresentanti di Umbro Italia -. Siamo grati a tutte le aziende che stanno contribuendo alla raccolta fondi da destinare alle persone in difficoltà e siamo lieti di accogliere ogni iniziativa che vada in questa direzione. Sono molto felice di poter dire che, in questo periodo di grande difficoltà per la città, l’intero Paese ci lascerà in dono una rete solidale forte, strutturata tra pubblico e privato, che ha fatto davvero la differenza e che continua a farlo ancora in questi giorni. Dal canto nostro, il Comune e l’assessorato al Welfare si stanno impegnando per consolidare questi rapporti in modo che tutti si sentano parte di una grande squadra che lavora per il bene del nostro territorio. Ringrazio i vertici di Umbro Italia per aver scelto il Comune di Bari per questa bella iniziativa. Tutti in gioco è un bel messaggio: siamo una squadra e ognuno ha un ruolo in questa difficile partita”.“In questa bella iniziativa di Umbro -abbiamo pensato di coinvolgere in primis le librerie della rete di Bari Social Book, promossa dall’assessorato, con le quali da anni portiamo avanti un percorso di crescita culturale e di contrasto alle povertà educative. Il loro coinvolgimento ci permetterà non solo di avviare la vendita delle magliette, ma soprattutto di destinare metà del ricavato a buoni libro da mettere a disposizione dei nostri ragazzi e bambini, quelli che vivono situazioni più fragili e, quindi, hanno meno occasioni per poter accedere a spazi e contesti socio-culturali.L’emergenza sanitaria ha amplificato e aggravato queste condizioni anche a causa della sospensione della scuola, dei servizi educativi pomeridiani, come i centri diurni o gli educatori domiciliari, lasciando indietro i minori più vulnerabili in una fase importante della loro vita. Abbiamo bisogno insieme di ridare centralità a loro, alle loro emozioni, alla loro fantasia, anche attraverso la lettura, un buon libro, una narrazione che restituisca loro fiducia e voglia di ricominciare. Una sfida che ci vedrà insieme con Umbro, le librerie, la rete Bari Social Book, anche in prospettiva della prossima apertura della Biblioteca dei ragazzi[e] con la quale abbiamo immaginato di riprendere territorialmente il nostro lavoro di accompagnamento sociale e culturale della comunità e delle giovani generazioni”.“Nei primi mesi del 2018 abbiamo riportato in Italia Umbro, lo storico marchio inglese, un progetto ambizioso per la nostra azienda made in Puglia - ha sottolineato Pino Magno, amministratore della NewAge Spa di Corato -. Con l’obiettivo di dare un contributo alla gente bisognosa del nostro territorio, abbiamo così deciso di recuperare dal nostro archivio alcune maglie rappresentative dell’FC Bari 1908 e metterle a disposizione della città di Bari per una iniziatica benefica”.“La maglia, nel calcio, è un’icona. Esprime il senso di appartenenza ad una comunità -. Questo è il significato che diamo alla nostra t-shirt che ha i colori della città di Bari, il bianco e il rosso, l’amato galletto e uno slogan stampato sul retro, “Tutti in Gioco”, accompagnato dall’hastag #BariSolidale per lanciare un messaggio positivo e di speranza”.“Umbro ha nel suo dna i valori più sani dello sport, e fra questi ci sono anche la solidarietà, l’integrazione e l’amicizia -. In questo momento di grande difficoltà, siamo convinti che la solidarietà è il valore che dovremo porre alla base del nostro impegno per puntare alla ripresa e alla rinascita”.Di seguito le tre librerie della rete Bari Social Book presso le quali è possibile acquistare le maglie solidali: