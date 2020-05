Germania: la Bundesliga riprenderà il 16 Maggio

In Germania il Campionato di Serie A, la Bundesliga, riprenderà il 16 Maggio dopo lo stop per il Covid 19. Lo ha deciso la Federazione dopo l’ok del Governo tedesco e della cancelliera Angela Merkel. Lo ha comunicato anche il presidente della DFL, la Federcalcio della Germania Christian Seifert il quale ha dichiarato:” Servono disciplina e rispetto delle regole perché l’emergenza Coronavirus non è superata. E’ fondamentale osservare in modo rigido e preciso il protocollo sanitario”.Le partite di calcio della Bundesliga si giocheranno a porte chiuse per evitare i possibili contagi del Covid 19 e gli assembramenti. Dopo 25 giornate il Bayern Monaco è primo in classifica con 55 punti. Secondo è il Borussia Dortmund a 51 punti.