Giordana Angi: 'Amami adesso' è il nuovo singolo, un cambio di rotta come cantautrice

“AMAMI ADESSO”, da oggi disponibile per il presave su Spotify e il preorder su iTunes (https://giordana.lnk.to/amamiadesso) , sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 15 maggio.





Sanremo. L’ultima volta in cui ho cantato su un palco.Sanremo t’insegna: credi di aver scelto il brano giusto, lo fai ascoltare, poi arrivano le recensioni e le reazioni, che non sono quelle che speri, ma con cui ti ritrovi incredibilmente d’accordo.Sono salita su quel palco e ho cantato “Come mia madre”, forse non l’ho difeso a sufficienza, forse avrei dovuto e potuto amarlo di più.Torno a casa da un’esperienza che agli occhi di tutti può sembrare negativa, ma da cui prendo solo il positivo.Torno con l’idea di scrivere di nuovo un pezzo mio, pronta a rimettermi in gioco e pronta a quel punto a credere in ciò che scrivo, col rischio che possa anche non piacere, ma con qualcosa che possa difendere con tutta me stessa.Passa un mese, arriva l'isolamento e ritrovo un tempo tutto per me.Comincio a pensare cosa vuol dire volersi bene, imparare a volersene a priori da ciò che accade fuori, che credo sia l’unico modo per poter volerne davvero agli altri.Sono fortunata perché la scrittura mi aiuta a non sentirmi sola, mi fa da specchio ogni giorno.In questa quarantena apprezzi le piccole cose ed io mi sono rispettata scrivendo e studiando.La letteratura mi affascina perché mi permette di studiare la vita, le opere delle persone e ti fa capire che le cose non cambiano mai, ma sono sempre descritte e segnate da chi le attraversa, poiché le emozioni ed il sentire sono diversi e quindi unici.“Amami Adesso” è figlio di tutto questo, è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente.Quando nella canzone dico “amami adesso” parlo di me, del momento in cui sei solo ed impari a volerti bene, a prescindere dalla realtà esterna.“Mi perdo nel tuo respiro”, “respiro” indica la vita, vita con la quale bisogna convivere bene per poter imparare ad amare.Con queste parole la cantautrice italo francese GIORDANA ANGI ha deciso di presentare il suo nuovo singolo “AMAMI ADESSO”, brano inedito scritto durante questo periodo di obbli gata sospensione dalla vita quotidiana.“Amami Adesso”, come spiega lei stessa, è il primo brano scritto dopo la sua esperienza sanremese e segna un deciso cambio di rotta come cantautrice, una nuova prospettiva e una nuova consapevolezza del suo lavoro, a partire da un nuovo approccio alla produzione.Giordana tra pochi giorni sarà tra i protagonisti del programma di Canale 5 “AMICI SPECIALI”, un ritorno televisivo dopo la partecipazione al talent lo scorso anno che le ha regalato il premio della Critica.“AMAMI ADESSO” arriva dopo i tre dischi d’oro ottenuti per il singolo “STRINGIMI ADESSO” e “CASA” e per il disco “CASA” (disco arrivato al primo posto della classifica italiana – prima donna nel 2019). La giovane cantante ha all’attivo due album di inediti “CASA” e “VOGLIO ESSERE TUA” e brani scritti per altri interpreti (Tiziano Ferro e Nina Zilli tra i principali).