Portogallo: tre calciatori positivi al Covid-19

In Portogallo in Serie A, tre calciatori del Vitoria Guimaraes, i cui nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy, sono risultati positivi al Covid 19. Sono asintomatici, stanno bene e resteranno in quarantena per quattordici giorni a casa. Il Vitoria Guimaraes e le altre squadre che partecipano al Campionato di Serie A del Portogallo, hanno ripreso gli allenamenti osservando un rigido protocollo sanitario.Il torneo è sospeso da Marzo per l’emergenza Covid 19. Riprenderà il 30 Maggio dopo che il governo Portoghese ha dato l’ok. Le partite di calcio si giocheranno però tutte a porte chiuse, senza spettatori, per evitare la possibile diffusione dei contagi per il Coronavirus. Non è escluso però che tra qualche mese, se gli sviluppi del Covid 19 lo consentiranno, si possa tornare a giocare con il pubblico.