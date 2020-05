Inghilterra: la Premier League riprenderà il 12 giugno

In Inghilterra, la Premier League, la Serie A di calcio, riprenderà il 12 Giugno, dopo lo stop per il Covid 19. Il Primo Ministro Boris Johnson ha dato l’ok. Si giocherà a porte chiuse per evitare i rischi del sovraffollamento, e dei possibili contagi del Coronavirus. Gli allenamenti prima individuali e dopo di gruppo sono ripresi per le squadre, da qualche settimana. Si utilizzzano mascherine e guanti.I centri sportivi e gli ambienti sono sottoposti a sanificazione, e si rispetta un rigido protocollo sanitario. Il Campionato è sospeso dal 9 Marzo per l’emergenza Coronavirus. E’ molto probabile che i contratti dei calciatori che scadono il 30 Giugno, vengano prorogati almeno di un mese. Il protocollo sanitario garantisce la tutela della salute di calciatori, allenatori e dipendenti delle società di calcio dell’Inghilterra.