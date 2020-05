Basket: i Mondiali del 2023 si giocheranno in Giappone Indonesia e Filippine

I Mondiali di Basket maschile del 2023 si giocheranno dal 25 Agosto al 10 Settembre 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine. In queste Nazioni si disputerà la fase a gironi. Le gare a eliminazione diretta e la fase finale, si giocheranno a Manila nelle Filippine. E’ la seconda edizione consecutiva dei Mondiali che si svolgerà in Asia dopo quella del 2019 in Cina.Le partite di qualificazione si giocheranno in sei periodi diversi. Dal 22 al 30 Novembre 2021, dal 21 Febbraio all’1 Marzo 2022, dal 27 Giugno al 5 Luglio 2022, dal 22 al 30 Agosto 2022, dal 7 al 15 Novembre 2022 e dal 20 al 28 Febbraio 2023. Nel 2019 in Cina vinse la Spagna che superò in finale 95-75 l’Argentina. L’Italia fu eliminata nel secondo turno dei Mondiali dalla Serbia e dalla Spagna. Nel 2023 gli azzurri cercheranno di disputare un buon torneo, e di arrivare alla fase finale, in zona medaglia.