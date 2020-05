Juventus: Gonzalo Higuain è tornato a Torino

Gonzalo Higuain è tornato ieri a Torino dopo le 16 dall’Argentina, dopo quasi due mesi. Era andato a Buenos Aires per assistere la madre malata. Andrà in quarantena per due settimane, poi tornerà ad allenarsi con la Juventus. Era partito per l’Argentina il 19 Marzo. La Juve dovrà decidere nei prossimi mesi se rinnovare all’attaccante argentino il contratto che scade a Giugno 2021.Se non sarà trovato l’accordo, il Pipita lascerà la squadra bianconera. In questo caso potrebbe tornare a giocare in Argentina, forse nel River Plate, per restare vicino alla sua famiglia, in particolare alla madre, al fratello e alla figlia. Prima però di decidere il suo futuro, Higuain dovrà continuare a giocare nella Juventus, e cercare in questa stagione se il Campionato riprenderà il 13 Giugno dopo lo stop per il Covid 19, e nella prossima, di contribuire in modo determinante ai successi dei bianconeri.