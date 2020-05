Basket: tornei preolimpici si svolgeranno nel 2021

La FIBA ha stabilito le date dei tornei preolimpici di basket maschile. Si giocherà dal 29 Giugno al 4 Luglio 2021. L’Italia sfiderà a Belgrado in Serbia il Senegal e il Portorico, e poi affronterà le prime due dell’altro girone composto da Serbia, Repubblica Dominicana e Nuova Zelanda, prima in semifinale e poi in finale, per l’unico posto disponibile per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone del 2021.Gli altri gironi si svolgeranno due a Kaunas in Lituania, e parteciperanno ad uno Lituania, Corea e Venezuela, e all’altro Polonia Slovenia e Angola. Due a Spalato in Croazia e saranno composti uno da Germania, Russia e Messico, e l’altro da Tunisia Croazia e Brasile. Due a Victoria in Canada, dei quali uno con Grecia Cina e Canada, e l’altro ccon Uruguay, Repubblica Ceca e Turchia.