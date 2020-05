L'IFAB decide per le 5 sostituzioni nelle partite

FRANCESCO LOIACONO - L’International Football Association, l’IFAB, ha approvato ufficialmente un cambiamento che riguarderà le sostituzioni nel calcio. Andrà in vigore da Maggio per la ripresa dei Campionati, che sono stati sospesi a Marzo per il Covid 19. Saranno ammesse cinque sostituzioni nelle partite, come ha proposto la Fifa. Finora erano consentite solo tre sostituzioni. Questo servirà per favorire l’utilizzo di un numero maggiore di calciatori, poiché si giocherà quasi sicuramente ogni tre giorni, per fare terminare tutti i tornei entro il 3 Agosto, come ha deciso l’Uefa.





Questa nuova regola sarà applicata fino al 31 Dicembre 2020. Ma potrebbe essere eventualmente prorogata, anche nel 2021. Non è una regola obbligatoria, le Federazioni dei diversi paesi in Europa e nel Mondo, potranno liberamente decidere se applicarla o no, durante le partite di calcio. In Spagna nella Liga sarà accettata, in Germania, Inghilterra e nella Serie A Italiana. devono decidere. Ogni squadra secondo questa regola, può effetttuare cinque sostituzioni. Per non interrompere la partita più volte in seguito ai cambi, due di queste cinque sostituzioni saranno doppie, se gli allenatori decideranno di effettuare tutte e cinque le sostituzioni.I tecnici potranno effettuare, se lo vorranno, tutte le sostituzioni previste da questa nuova regola, anche nell’ intervallo tra il primo e il secondo tempo. Nelle Coppe europee potrebbero essere previste sei sostituzioni, cinque da effettuare nei tempi regolamentari, e l’altra nel caso in cui dovessero disputarsi i tempi supplementari.