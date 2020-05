- In riferimento all'ampliamento della discarica di Grottaglie la Guardia di Finanza, nell'operazione T-Rex, che nel 2019 aveva portato all'arresto di 7 persone, tra cui il Presidente della Provincia di Taranto, ha sequestrato 28 milioni di euro composti, da beni mobili ed immobili, oltre a contanti ad un imprenditore locale che si occupa di rifiuti.Le indagini hanno rivelato che l'uomo avrebbe stipulato contratti con società lombarde che risulterebbero gonfiati, al fine di creare fondi neri per pubblici ufficiali corrotti. Tale sistema, infatti, aveva permesso alla società di sua appartenenza di aumentare in poco tempo il fatturato della discarica che aveva ampliato, ricavando in appena 9 mesi circa 26 milioni di euro.