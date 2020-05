Promozione in B: Bari beffato dal Carpi per media punti

(credits: Ssc Bari)

Cattiva notizia per il Bari dall'assemblea di Lega Pro svoltasi quest'oggi in videoconferenza. Dalle prime indiscrezioni raccolte, è passata con 23 voti la proposta di procedere attraverso la media punti per l'individuazione della quarta squadra da promuovere in Serie B. Sulla base di questo criterio, sarà il Carpi ad avere la meglio sul Bari. La compagine emiliana completerebbe il quartetto con Monza, Vicenza e Reggina quali prime 3 classificate dei Gironi A, B e C.Il club biancorosso si è invece schierato a favore della seconda proposta che, votata con 16 preferenze, consisteva nel ricorso agli spareggi promozione. Ma l'ultima parola sull'applicazione della media punti quale criterio afferente al merito sportivo sarà espressa dal Consiglio Federale convocato nei prossimi giorni.