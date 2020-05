Decaro solo davanti alla Basilica di San Nicola

Il sindaco Decaro, con la fascia tricolore, solo davanti alla Basilica di San Nicola chiusa nei giorni di festa per il patrono di Bari, è l'emblema della desolazione che si respira a causa del coronavirus che ha annullato le celebrazioni civili, nel rispetto delle norme previste per la Fase 2, tra cui la rappresentazione storica delle caravelle, svoltasi fin dal 1087.Il sindaco di Bari, augurando "Buon San Nicola", lascia su facebook questo pensiero: “In questa giornata e in quelle a venire questa piazza sarebbe stata piena di gente. Con le luci delle luminarie, il suono dei timpanisti, la musica della banda e le voci dei fedeli. Oggi invece la piazza è vuota. È difficile. È come se si stringesse il cuore, ma torneremo. Torneremo a riprenderci le nostre tradizioni, a stare insieme e festeggiare, e sarà ancora più bello. Io sono qui, con questa fascia tricolore porto insieme a me tutti voi, porto il nostro abbraccio a San Nicola”.