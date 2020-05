Radio: al via 'Un’impresa… di classe'

BARI - Il 5 giugno 2020 alle 18.00, sui canali di Radio Panetti, la Media Company dell’Istituto “Panetti Pitagora” di Bari, si terrà la trasmissione webvideofonica dal titolo “Un’impresa… di classe” in cui i ragazzi di dodici scuole pugliesi presenteranno i loro progetti di autoimprenditorialità.L’evento rappresenta una tappa intermedia all’interno del progetto Proactive Training che coinvolge sei scuole del primo ciclo e 6 del secondo ciclo, distribuite su tutto il territorio regionale. Si tratta di un’azione di educazione all’imprenditorialità, finanziata dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia a partire da una proposta del network StartNet, della rete di scuole pugliesi GET in collaborazione con Confindustria Puglia. Il progetto mira a promuovere processi di orientamento e di transizione al mercato del lavoro, offrendo ai ragazzi l’opportunità di affacciarsi al mondo dell’impresa, sviluppare nuove idee e sperimentare la loro applicazione.Proactive Training è un viaggio di contaminazione tra scuola e impresa che ha portato i ragazzi coinvolti a riflettere su se stessi, sulle loro potenzialità, stimolando in loro creatività e capacità di pro-azione.Le scuole partecipanti coordinate dall’ I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari sono per il primo ciclo: I.C. “Don Milani-Ungaretti”, I.C. “De Marinis” di Bari, I.C. “Jannuzzi-Di Donna” di Andria , I.C. “Giovanni XXIII” di Palagiano e I.C. “Losapio-San Filippo Neri” di Gioia del Colle.Per il secondo ciclo: I.T.T. “Panetti–Pitagora” di Bari, I.I.S.S. “Antonietta De Pace” di Lecce, I.I.S.S. “Gigante-Caramia” di Locorotondo, I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di Tricase e I.S. “Leonardo Da Vinci” di Bisceglie.Dopo la puntata del 5 giugno il percorso continua, per concludersi nel mese di dicembre 2020 con la premiazione delle idee più innovative che i ragazzi avranno elaborato.